На заході України активно переходять на електромобілі: цікава статистика

Як вже повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 942 од. (90% вживані);

місто Київ – 750 од. (61% вживані);

Київська обл. – 465 од. (72% вживані);

Волинська обл. – 429 од. (95% вживані);

Дніпропетровська обл. – 422 од. (71% вживані);

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus. Бестселером Львівщини став Honda M-NV. На Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4. На Дніпропетровщині - Zeekr 001.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішим стали: