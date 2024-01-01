На заході України активно переходять на електромобілі: цікава статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
BYD Song Plus очолив рейтинг продажу нових електромобілів в Україні.
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18 вересня, 18:35
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Як вже повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 942 од. (90% вживані);
- місто Київ – 750 од. (61% вживані);
- Київська обл. – 465 од. (72% вживані);
- Волинська обл. – 429 од. (95% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 422 од. (71% вживані);
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus. Бестселером Львівщини став Honda M-NV. На Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4. На Дніпропетровщині - Zeekr 001.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішим стали:
- Tesla Model Y – у м.Києві та області і на Дніпропетровщині.
- Tesla Model 3 - на Львівщині.
- Nissan Leaf – на Волині.