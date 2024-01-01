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На заході України активно переходять на електромобілі: цікава статистика

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
Де в Україні купують найбільше електромобілів - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

BYD Song Plus очолив рейтинг продажу нових електромобілів в Україні.

Євген Гудущан
logo18 вересня, 18:35
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Як вже повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 942 од. (90% вживані);
  • місто Київ – 750 од. (61% вживані);
  • Київська обл. – 465 од. (72% вживані);
  • Волинська обл. – 429 од. (95% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 422 од. (71% вживані);

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus. Бестселером Львівщини став Honda M-NV. На Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4. На Дніпропетровщині - Zeekr 001.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішим стали:

  • Tesla Model Y – у м.Києві та області і на Дніпропетровщині.
  • Tesla Model 3 - на Львівщині.
  • Nissan Leaf – на Волині.
#Реєстрація авто #Новини #Автоновинка #Електромобіль