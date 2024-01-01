Kia выходит на рынок электрических фургонов

Заявление накануне выхода на европейский рынок в 2025 году стало довольно неожиданным, поскольку в классическом сегменте LCV все давно поделено. А вот среди электрических фургонов место на рынке еще есть.

Kia для этого использует новую аккумуляторную электрическую платформу Beyond Vehicle (PBV). Планы по ряду электрических фургонов и легких грузовиков, предназначенных для больших и малых предприятий действительно амбициозны.

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Южнокорейский производитель к этому готовился долго и многого успел достичь. Новизны и интересных решений хватает. Скажем, в дизайне фургоны Kia заметно выделяются относительно короткими свесами, низко расположенными подоконниками, где много пространства для головы. Такие машины нацелены на рынок гостиничных трансферов, в котором спрос всегда большой.

Фото: Kia

"Чтобы взорвать рынок LCV, нужен комплексный подход, чтобы максимизировать преимущества специальной платформы для широкого круга клиентов. Хотя этот подход не является первым для электрических легковых автомобилей, мы точно впервые видим его для легких коммерческих автомобилей", – отмечает президент Kia в Европе Марк Гедрих.

Kia сделала ставку на прогрессивный дизайн экстерьера, среди других качеств, чтобы не только выделиться среди своих конкурентов, но и иметь лучшие результаты от моделей ICE, которые уже давно присутствуют на рынке.

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Корейские разработчики обещают быструю зарядку за 30 минут от 10% до 80% емкости, ведь речь идет о пассажирских фургонах, а не минивэнах. И это уже прямая конкуренция с моделями Ford E-Transit и, вероятно, с VW ID. Buzz.

Фото: Kia

Впрочем, своих амбиций Kia не скрывает, продвигая сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) интересным ассортиментом моделей и привлекательными стимулами. Согласитесь, вкусняшка в виде гарантии 7 лет/150 000 км будет фактором довольно убедительным.