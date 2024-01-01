Угоны Hyundai и Kia становятся менее массовыми

Новое исследование показывает, что Hyundais и Kias, оснащенные обновленным программным обеспечением, воруют гораздо реже. Исправление добавляет иммобилайзер, который требует, чтобы ключ автомобиля был в замке зажигания, чтобы двигатель запустился. Несмотря на исправления, воры все еще пытаются похитить Hyundai и Kias, что приводит к выше средних страховых возмещений.

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Ситуация у владельцев Hyundai и Kia улучшается, по крайней мере относительно риска кражи. Новые данные Института данных о потерях на дорогах (HLDI) показывают колоссальное снижение на 53 процента случаев краж на моделях, которые имели обновления программного обеспечения для улучшения безопасности.

"Решение компаний является чрезвычайно эффективным, - сказал Мэтт Мур, старший вице-президент HLDI. "Если у вас есть автомобиль Hyundai или Kia без электронного иммобилайзера, вам следует позвонить местному дилеру по обновлению программного обеспечения сегодня".

К сожалению, есть достаточно много владельцев, которым нужно сделать этот звонок. HLDI сообщает, что примерно 60 процентов соответствующих транспортных средств получили обновление программного обеспечения по состоянию на июль 2024 года. Исправление добавляет иммобилайзер, который требует, чтобы ключ был в замке зажигания, чтобы автомобиль завелся. Печально известные видео Kia Boys, которые попали в социальные сети во время паники вокруг COVID-19, показали людям, как за считанные секунды без ключа угнать одну из этих машин. Без иммобилайзера воры могли буквально просто уехать.

Тенденция настолько ухудшилась, что некоторые страховые компании перестали покрывать автомобили. Против Hyundai Group было подано несколько исков, в том числе коллективный иск на сумму 200 миллионов долларов, поданный владельцами транспортных средств, который был решен в мае 2023 года. Он охватывал 8,3 миллиона автомобилей с 2011 по 2022 год. Страховые компании также подали иск об ущербе более 1 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что количество краж значительно сократилось после обновления программного обеспечения, HLDI отмечает, что страховые требования для пострадавших моделей все еще высоки. Даже после обновления воры все еще соблазняются веселой поездкой и проникают в автомобиль, не зная, что он не заводится. Это приводит к повреждению и краже вещей из автомобиля. Но по крайней мере он все еще припаркован на том же месте, когда вы появляетесь на следующее утро.

"Основываясь на этих тенденциях, мы ожидаем, что уровень претензий к автомобилям Hyundai и Kia постепенно снизится до показателей других брендов, поскольку воры узнают, что их уже не так легко украсть, а эта мода становится несвежей", - сказал Мур.