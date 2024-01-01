Hyundai отзывает 50 000 новых Santa Fe

Hyundai отзывает 50 000 автомобилей из-за подушек безопасности, которые могут случайно раскрываться прямо находу. Эта же проблема может привести к полному прекращению работы подушек безопасности, то есть они могут не сработать в случае аварии. Всего отзывают 49 719 автомобилей, в том числе 40 144 внедорожника с двигателем внутреннего сгорания и 9 575 гибридных моделей.

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Проблема возникает из-за жгута проводов, который может быть поврежден. Основной жгут проводов, тянущийся вдоль пола, может потереть сиденья второго ряда со стороны пассажира, со временем повредив жгут и потенциально активируя подушки безопасности без предупреждения.

Достаточно сказать, что внезапное беспричинное срабатывание подушки безопасности представляет значительный риск для безопасности. С другой стороны, поврежденный жгут проводов также может отключить подушки безопасности. Это также не хорошо.

Напомним, документы Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) упоминают по крайней мере один случай, когда боковая подушка безопасности на заднем сиденье неожиданно развернулась. Дальнейшее расследование выявило восемь случаев неисправности подушек безопасности, начиная с 5 февраля 2024 года, хотя не ясно, были ли все они неожиданными раскрытиями. Неисправный жгут проводов может засветить предупредительную лампу подушки безопасности на приборной панели, указывая на наличие проблемы. Hyundai не известно о каких-либо травмах или авариях в результате этой проблемы.

Как и следовало ожидать, исправить это просто. Техники дилера Hyundai осмотрят жгут проводов и закрепят его, чтобы убедиться, что он не касается сиденья. Если будет обнаружено повреждение ремней безопасности, они будут заменены на несколько короче и прикреплены подальше от сиденья. Сообщение дилера об отзыве уже продолжается. Конкретное оповещение владельцев начнется 23 сентября.