Hyundai відкликає 50 000 нових Santa Fe

Hyundai відкликає 50 000 автомобілів через подушки безпеки, які можуть випадково розкриватися прямо находу. Ця ж проблема може спричинити повне припинення роботи подушок безпеки, тобто вони можуть не спрацювати у разі аварії. Загалом відкликають 49 719 автомобілів, у тому числі 40 144 позашляховика з двигуном внутрішнього згоряння та 9 575 гібридних моделей.

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Проблема виникає через джгут проводів, який може бути пошкоджений. Основний джгут проводів, що тягнеться вздовж підлоги, може потерти сидіння другого ряду з боку пасажира, з часом пошкодивши джгут і потенційно активуючи подушки безпеки без попередження.

Достатньо сказати, що раптове безпричинне спрацювання подушки безпеки становить значний ризик для безпеки. З іншого боку, пошкоджений джгут проводів також може вимкнути подушки безпеки. Це також не добре.

Нагадаємо, документи Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) згадують принаймні один випадок, коли бічна подушка безпеки на задньому сидінні несподівано розгорнулася. Подальше розслідування виявило вісім випадків несправності подушок безпеки, починаючи з 5 лютого 2024 року, хоча не ясно, чи всі вони були неочікуваними розкриттями. Несправний джгут проводів може засвітити попереджувальну лампу подушки безпеки на приладовій панелі, вказуючи на наявність проблеми. Hyundai не відомо про будь-які травми чи аварії внаслідок цієї проблеми.

Як і слід було очікувати, виправити це просто. Техніки дилера Hyundai оглянуть джгут проводів і закріплять його, щоб переконатися, що він не торкається сидіння. Якщо буде виявлено пошкодження ременів безпеки, їх буде замінено на дещо коротші та прикріплені подалі від сидіння. Повідомлення дилера про відкликання вже триває. Конкретне сповіщення власників почнеться 23 вересня.