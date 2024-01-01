Викрадення Hyundai та Kia стають менш масовими

Нове дослідження показує, що Hyundais і Kias, оснащені оновленим програмним забезпеченням, крадуть набагато рідше. Виправлення додає іммобілайзер, який вимагає, щоб ключ автомобіля був у замку запалювання, щоб двигун запустився. Незважаючи на виправлення, злодії все ще намагаються викрасти Hyundai та Kias, що призводить до вищих за середні страхових відшкодувань.

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Ситуація у власників Hyundai та Kia покращується, принаймні щодо ризику крадіжки. Нові дані Інституту даних про втрати на дорогах (HLDI) показують колосальне зниження на 53 відсотки випадків крадіжок на моделях, які мали оновлення програмного забезпечення для покращення безпеки.

«Рішення компаній є надзвичайно ефективним, — сказав Метт Мур, старший віце-президент HLDI. «Якщо у вас є автомобіль Hyundai або Kia без електронного іммобілайзера, вам слід зателефонувати місцевому дилеру щодо оновлення програмного забезпечення сьогодні».

На жаль, є досить багато власників, яким потрібно зробити цей дзвінок. HLDI повідомляє, що приблизно 60 відсотків відповідних транспортних засобів отримали оновлення програмного забезпечення станом на липень 2024 року. Виправлення додає іммобілайзер, який вимагає, щоб ключ був у замку запалювання, щоб автомобіль завівся. Сумно відомі відео Kia Boys, які потрапили в соціальні мережі під час паніки навколо COVID-19, показали людям, як за лічені секунди без ключа викрасти одну з цих машин. Без іммобілайзера злодії могли буквально просто поїхати.

Тенденція настільки погіршилася, що деякі страхові компанії перестали покривати автомобілі. Проти Hyundai Group було подано кілька позовів, у тому числі колективний позов на суму 200 мільйонів доларів, поданий власниками транспортних засобів, який було вирішено в травні 2023 року. Він охоплював 8,3 мільйона автомобілів з 2011 по 2022 рік. Страхові компанії також подали позов про збитки понад 1 мільярд доларів.

Незважаючи на те, що кількість крадіжок значно скоротилася після оновлення програмного забезпечення, HLDI зазначає, що страхові вимоги для постраждалих моделей все ще високі. Навіть після оновлення злодії все ще спокушаються веселою поїздкою та проникають у автомобіль, не знаючи, що він не заводиться. Це призводить до пошкодження та крадіжки речей з автомобіля. Але принаймні він усе ще припаркований на тому самому місці, коли ви з’являєтеся наступного ранку.

«Грунтуючись на цих тенденціях, ми очікуємо, що рівень претензій щодо автомобілів Hyundai та Kia поступово знизиться до показників інших брендів, оскільки злодії дізнаються, що їх уже не так легко вкрасти, а ця мода стає несвіжою», — сказав Мур.