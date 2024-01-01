Kia виходить на ринок електричних фургонів

Заява напередодні виходу на європейський ринок у 2025 році стала досить несподіваною, оскільки в класичному сегменті LCV все давно поділено. А от серед електричних фургонів місце на ринку ще є.

Kia для цього використає нову акумуляторну електричну платформу Beyond Vehicle (PBV). Плани щодо ряду електричних фургонів і легких вантажівок, призначених для великих і малих підприємств й справді амбітні.

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Південнокорейський виробник до цього готувався довго і багато чого встиг досягти. Новизни та цікавих рішень вистачає. Скажімо, в дизайні фургони Kia помітно виділяються відносно короткими звисами, низько розташованими підвіконнями, де багато простору для голови. Такі машини націлені на ринок готельних трансферів, в якому попит завжди великий.

Фото: Kia

"Щоб підірвати ринок LCV, потрібен комплексний підхід, щоб максимізувати переваги спеціальної платформи для широкого кола клієнтів. Хоча цей підхід не є першим для електричних легкових автомобілів, ми точно вперше бачимо його для легких комерційних автомобілів", – наголошує президент Kia в Європі Марк Гедріх.

Kia зробила ставку на прогресивний дизайн екстер’єру, серед інших якостей, щоб не тільки виділитися серед своїх конкурентів, але й мати кращі результати від моделей ICE, які вже давно присутні на ринку.

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Корейські розробники обіцяють швидку зарядку за 30 хвилин від 10% до 80% ємності, адже мова йде про пасажирські фургони, а не мінівени. І це вже пряма конкуренція з моделями Ford E-Transit та, ймовірно, з VW ID. Buzz.

Фото: Kia

Втім, своїх амбіцій Kia не приховує, просуваючи сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) цікавим асортиментом моделей та привабливими стимулами. Погодьтеся, смаколик у вигляді гарантії 7 років/150 000 км буде фактором доволі переконливим.