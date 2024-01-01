Продажи Hyndai Ioniq 6 в США обвалились

На фоне стабильного показателя продаж меньшей модели - Ioniq 5, флагманский Ioniq 6, похоже, совсем не пользуется спросом среди покупателей. В прошлом месяце Hyundai продал лишь 599 единиц электроседана в США. По сравнению с 3336 поставками Ioniq 5, этот показатель является чрезвычайно низким.

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Кроме этого, в сентябре пострадал не только Hyundai Ioniq 6. Продажи Santa Fe упали на 38%, Santa Cruz – на 30%, а Kona – на 23%, а водородного Nexo – упали на 88%.

Источник: Carscoops

Сообщается, что продажи Elantra выросли на 19 процентов, а Sonata – на 64 процента. В то же время спрос на Palisade вырос на 9 процентов. Однако, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить падение продаж Hyundai в сентябре на 9%.

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В общем корейский автопроизводитель реализовал 68 961 единицу автомобилей. Однако, Hyundai потерпел меньшее падение, чем сестринская компания Kia, показатели которой упали на 13 процентов.