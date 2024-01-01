Объявлена стоимость обновленного Hyundai i20 N

Как передает Drive, обновленный хэтчбек поступит к австралийским дилерам уже вскоре. К слову, Австралия - единственный рынок в мире, где продается весь модельный ряд Hyundai N - i20 N, i30 N (хэтчбек), i30 N Sedan и электрический Ioniq 5 N.

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Рестайлинговая версия получила пересмотренный дизайн с иной решеткой радиатора, обновленные 18-дюймовые легкосплавные диски и обновленные логотипы черного матового цвета, которые заменили стандартные серебристые значки. В то же время в салоне изменения более заметны: компания добавила контурную подсветку салона, новый темный логотип на руле и новое программное обеспечение информационно-развлекательной системы.

В частности, добавили поддержку программы для смартфонов Hyundai Bluelink с дистанционным отслеживанием автомобиля, управлением кондиционером, функцией экстренного вызова SOS и возможностью отправки навигационных маршрутов на экран.

Двигатель и трансмиссию i20 N оставили без изменений. Хэтчбек предлагается с 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 203 лошадиные силы 304 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступенчатой механикой.

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Известно, что стоимость модели начинается от 35 500 долларов. Кроме этого, владельцы могут заказать опциональную однотонную покраску премиум-класса за 595 долларов, или контрастную темную крышу (двухцветное покрытие) за 1000 долларов.