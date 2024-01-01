Hyundai представил внедорожную версию компактного Inster EV

Фактически, Hyndai Inster является электрической альтернативой модели Casper, имеющей бензиновый двигатель и продающейся на корейском рынке. Теперь модельный ряд этого городского электромобиля пополнился новой, ориентированной на активный досуг версией Cross.

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Узнать её можно по фактурным накладкам на передних и задних бамперах, выполняющим роль защитных пластин. Сбоку есть новые, иные защитные пороги, а на крыше разместили дополнительный багажник. Автомобиль ездит на 17-дюймовых колесах и имеет уникальную отделку “Amazonas Green Matte”.

Внутри изменения минимальные, но заметные, с желто-лаймовыми акцентами на серой тканевой обивке и вставках на панели приборов. Кроме этого, интерьер предлагает такие дополнительные функции, как переднее многоместное сиденье, раздвижной и откидной второй ряд, а также багажник объемом от 280 до 351 литра в зависимости от конфигурации.

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Версия Cross использует такие же электромоторы, что и стандартная версия. Автомобиль предлагается с трансмиссиями Standard и Long Range. Электродвигатель выдает 97 л.с. или 115 л.с. в зависимости от уровня оснащения, а аккумулятор имеет емкость 42 кВт-ч или 49 кВт-ч. Стоимость новинки объявят позже, ближе к ее запуску до конца этого года.