Hyundai Ioniq 5 получит автопилот Waymo

Electrek сообщает, что первый этап многолетнего партнерства между Hyundai и Waymo будет включать интеграцию технологии полностью автономного вождения шестого поколения в новый IONIQ 5. Собирать машины будут на новом заводе Hyundai EV (HMGMA) в Джорджии.

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Известно, что новый автозавод начнет работу уже в этом месяце и что первые тесты автономных Ioniq 5 на дорогах общего пользования начнется в 2025 году. Глава Hyundai Motor в Северной Америке Хосе Муньо сказал, что компания выделит значительное количество автомобилей, однако не назвал точной цифры.

Также он заявил, что Hyundai и Waymo планируют создать значительный парк Ioniq 5 в течение следующих нескольких лет. Обновленный Hyundai Ioniq 5, который станет основой для роботакси, презентовали в прошлом месяце.

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Обновленная модель для рынка США отличается наличием зарядного порта NACS, что позволяет электромобилю заряжаться на быстрых зарядных станциях Tesla Supercharger. Ожидается, что новое партнерство позволит Hyundai получить преимущество в технологиях автономного вождения.