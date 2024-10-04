Hyundai Ioniq 5 отримає автопілот Waymo

Electrek повідомляє, що перший етап багаторічного партнерства між Hyundai та Waymo включатиме інтеграцію технології повністю автономного водіння шостого покоління в новий IONIQ 5. Збиратимуть автівки на новому заводі Hyundai EV (HMGMA) у Джорджії.

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Відомо, що новий автозавод розпочне роботу вже цього місяця й що перші тести автономних Ioniq 5 на дорогах загального користування почнеться у 2025 році. Очільник Hyundai Motor у Північній Америці Хосе Муньо сказав, що компанія виділить значну кількість автівок, проте не назвав точної цифри.

Також він заявив, що Hyundai та Waymo планують створити значний парк Ioniq 5 протягом наступних декількох років. Оновлений Hyundai Ioniq 5, який стане основою для роботаксі, презентували минулого місяця.

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Оновлена модель для ринку США відрізняється наявністю зарядного порту NACS, що дозволяє електромобілю заряджатись на швидких зарядних станціях Tesla Supercharger. Очікується, що нове партнерство дозволить Hyundai отримати перевагу в технологіях автономного водіння.