GM та Hyundai хочуть створювати автомобілі разом

Hyundai та General Motors підписали Меморандум про взаєморозуміння (MoU) для вивчення можливостей співпраці щодо майбутніх автомобілів, удосконалення ланцюга постачання та технологій чистої енергії.

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Угоду, яка не має обов’язкової сили, підписали очільник Hyundai Motor Group Юйсун Чунг і голова та генеральний директор GM Мері Барра. Як передає Carscoops, наступним кроком для обох сторін є обговорення різних можливостей і робота над «обов’язковими угодами», яке розпочнеться вже незабаром.

Відомо, що потенційною сферою співпраці GM та Hyundai є комерційні та пасажирські автомобілі та розробка технології вдосконалення ДВЗ, електромобілів, (зокрема сфери постачання сировини для батарей) та водневих силових агрегатів.

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Об’єднуючи зусилля, General Motors та Hyundai прагнуть «підвищити ефективність та конкурентоспроможність», а також зменшити витрати на дослідження та скоротити час розробки майбутніх продуктів. Очікується, що це партнерство дозволить компаніям пропонувати клієнтам ширший асортимент автомобілів.