GM та Hyundai хочуть створювати автомобілі разом

Генеральний директор GM Мері Барра та очільник Hyundai Motor Group Юйсун Чунг
Hyundai та General Motors підписали Меморандум про взаєморозуміння (MoU) для вивчення можливостей співпраці щодо майбутніх автомобілів, удосконалення ланцюга постачання та технологій чистої енергії.
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Угоду, яка не має обов’язкової сили, підписали очільник Hyundai Motor Group Юйсун Чунг і голова та генеральний директор GM Мері Барра. Як передає Carscoops, наступним кроком для обох сторін є обговорення різних можливостей і робота над «обов’язковими угодами», яке розпочнеться вже незабаром.
Відомо, що потенційною сферою співпраці GM та Hyundai є комерційні та пасажирські автомобілі та розробка технології вдосконалення ДВЗ, електромобілів, (зокрема сфери постачання сировини для батарей) та водневих силових агрегатів.
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Об’єднуючи зусилля, General Motors та Hyundai прагнуть «підвищити ефективність та конкурентоспроможність», а також зменшити витрати на дослідження та скоротити час розробки майбутніх продуктів. Очікується, що це партнерство дозволить компаніям пропонувати клієнтам ширший асортимент автомобілів.