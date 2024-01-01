Розсекречено новий китайський бюджетний електрокросовер від General Motors

Як передає Фокус, базова ціна Wuling Bingo SUV становитиме приблизно 13 тисяч доларів. Модель оснащуватиметься електромотором на 102 кінські сили, адже поділяє основу з кросовером Wuling Bingo Plus.

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Колісна база обох моделей становить 2610 міліметрів. Модель відрізняється обтічним дизайном кузова. Інтер’єр новинки має два екрани й 23 відсіки для дрібних речей.

Водночас об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1450 літрів, а до стандартного рівня оснащення входить безключовий доступ, парктроніки та електрорегулювання водійського сидіння.

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Wuling Bingo SUV пропонуватиметься з єдиним електромотором на 102 кінські сили й 180 Нм крутного моменту. Повідомляється, що запас ходу кросовера становитиме 330, 401 та 510 км, залежно від версії, а швидка зарядка батареї на 80% займатиме 30-35 хвилин.