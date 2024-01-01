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Розсекречено новий китайський бюджетний електрокросовер від General Motors

Компанія Wuling, частка якої належить General Motors, готує недорогий електричний кросовер Bingo SUV з запасом ходу понад 500 км. Очікується, що новинка дебютує в кінці цього року.
Новий китайський електрокросовер за $13 000 матиме запас ходу в понад 500 км - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Wuling Bingo SUV

Данило Северенчук
logo9 вересня, 16:00
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Як передає Фокус, базова ціна Wuling Bingo SUV становитиме приблизно 13 тисяч доларів. Модель оснащуватиметься електромотором на 102 кінські сили, адже поділяє основу з кросовером Wuling Bingo Plus.

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Колісна база обох моделей становить 2610 міліметрів. Модель відрізняється обтічним дизайном кузова. Інтер’єр новинки має два екрани й 23 відсіки для дрібних речей.

Водночас об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1450 літрів, а до стандартного рівня оснащення входить безключовий доступ, парктроніки та електрорегулювання водійського сидіння.

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Wuling Bingo SUV пропонуватиметься з єдиним електромотором на 102 кінські сили й 180 Нм крутного моменту. Повідомляється, що запас ходу кросовера становитиме 330, 401 та 510 км, залежно від версії, а швидка зарядка батареї на 80% займатиме 30-35 хвилин.

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