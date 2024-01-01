Рассекречен новый китайский бюджетный электрокроссовер от General Motors

Как передает Фокус, базовая цена Wuling Bingo SUV будет составлять примерно 13 тысяч долларов. Модель будет оснащаться электромотором на 102 лошадиные силы, ведь разделяет основу с кроссовером Wuling Bingo Plus.

Читайте также: General Motors показал электромобиль стоимостью $11 200

Колесная база обеих моделей составляет 2610 миллиметров. Модель отличается обтекаемым дизайном кузова. Интерьер новинки имеет два экрана и 23 отсека для мелких вещей.

В то же время объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1450 литров, а в стандартный уровень оснащения входит бесключевой доступ, парктроники и электрорегулировка водительского сиденья.

Также интересно: Toyota сокращает производство электромобилей

Wuling Bingo SUV будет предлагаться с единственным электромотором на 102 лошадиные силы и 180 Нм крутящего момента. Сообщается, что запас хода кроссовера составит 330, 401 и 510 км, в зависимости от версии, а быстрая зарядка батареи на 80% будет занимать 30-35 минут.