Гібридні та електричні Hyundai проїжджатимуть 900 км на одному заряді, частина з них - автономно

Hyundai Motor оприлюднив деталі своєї стратегії «Hyundai Way» та розкрив плани до 2030 року. До цієї дати корейський автоконцерн збирається досягнути 5,55 мільйонів щорічних глобальних продажів до 2030 року, що на 30% більше, ніж у 2023 році. Серед них 2 мільйони мають бути електромобілі, для цього представлять новий тип електроавтомобілів із запасом ходу понад 900 км на одному заряді.

До 2030 року корейці запропонують повну лінійку з 21 моделі електроавтомобілів, від доступних до розкішних і високопродуктивних.

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Паралельно Hyundai Motor представить вдосконалену гібридну систему наступного покоління з покращеною продуктивністю та паливною ефективністю, її використовуватиме 14 нових моделей (вдвічі більше, ніж зараз).

Також планується суттєве покращення технологій акумуляторів; є завдання розробити доступні батареї NCM і посилити технології безпеки. Окрім того, корейський концерн має комерціалізувати мікроелектронне виробництво автомобілів з автономним керуванням, а також постачати автономні транспортні засоби світовим компаніям, що розробляють програмне забезпечення для автономного керування.

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Цікаво, що корейці не відмовляються від розвитку водневих технологій. Для здійснення всіх планів концерн Hyundai Motor планує здійснити інвестиції в розмірі 120,5 трлн. вон до 2033 року для підтримки стратегії «Hyundai Way».

Подробиці про цю програму:

Гібридна лінійка

Hyundai Motor протягом багатьох років є лідером гібридного ринку завдяки своїй запатентованій гібридній системі TMED. Компанія має намір використовувати свій досвід для подальшого зміцнення позицій на ринку гібридів у рамках нової стратегії «Динамічні можливості Hyundai» - гнучкого реагування на потреби ринку, заснованого на ключових можливостях.

Згідно з цією стратегією, компанія розширить застосування своєї гібридної системи за межі компактних і середньорозмірних автомобілів до малих, великих і розкішних автомобілів, фактично подвоївши свій поточний асортимент з 7 до 14 моделей. Це розширення охопить не лише автомобілі Hyundai, але й люксовий бренд Genesis, який запропонує гібридну опцію для всіх моделей, за винятком тих, які є виключно електричними.

Компанія також представить систему наступного покоління TMED-II. Ця вдосконалена версія існуючої гібридної системи досягла найвищого у світі рівня конкурентоспроможності завдяки значному підвищенню продуктивності та паливної ефективності порівняно з існуючою системою. Інтеграція цієї системи у серійні автомобілі запланована на січень 2025 року.

Майбутні гібридні автомобілі будуть оснащені преміальними технологіями, такими як інтелектуальне рекуперативне гальмування та Vehicle-to-Load V2L, що підвищить цінність продукції та зміцнить позиції Hyundai Motor на ринку завдяки чудовій якості продукції.

Використовуючи свої розширені гібридні можливості, Hyundai Motor прагне значно збільшити продажі своїх гібридних автомобілів. До 2028 року компанія планує продати 1,33 мільйона одиниць, що на понад 40 відсотків перевищує глобальний план продажів у порівнянні з попереднім роком. Компанія очікує сплеск попиту на гібриди, особливо в Північній Америці, де планується збільшити обсяг продажів гібридних автомобілів до 690 000 одиниць до 2030 року.

Компанія буде оптимізувати розширення продажів гібридних автомобілів для задоволення попиту в кожному регіоні, включаючи Корею та Європу. Розширений регіональний план розгортання гібридних автомобілів забезпечить гнучкість ринкового портфоліо.

Для реалізації цього амбітного плану Hyundai Motor забезпечив універсальну виробничу систему та мережу постачання запчастин, повною мірою використовуючи свої основні світові заводи та впроваджуючи гібридні моделі, що призведе до скорочення витрат та підвищення прибутковості. Крім того, компанія планує виробляти гібридні автомобілі на заводі Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в штаті Джорджія, США, разом з моделями електроавтомобілів, включаючи IONIQ 5 і IONIQ 9, довгоочікуваним трирядним повністю електричним кросовером компанії. Ця стратегія дозволить компанії швидко реагувати на потреби північноамериканського ринку, який наразі відчуває дефіцит гібридних автомобілів, а також підвищити операційну ефективність заводу.

Електромобілі

У відповідь на нещодавнє уповільнення попиту на електроавтомобілі Hyundai Motor розробляє новий EREV (електроавтомобіль зі збільшеним запасом ходу) в рамках стратегії «Динамічні можливості Hyundai». Новий EREV поєднуватиме переваги двигунів внутрішнього згоряння та електроавтомобілів. Hyundai Motor розробив унікальну нову систему силового агрегату та силової електроніки (PT/PE), яка забезпечує повний привід із застосуванням двох двигунів. Робота забезпечується виключно електроенергією, подібно до електроавтомобілів, при цьому двигун використовується лише для зарядки акумуляторів.

Новий EREV максимізує використання існуючого двигуна, щоб підвищити привабливість для клієнтів і забезпечити конкурентоспроможність з аналогічними електроавтомобілями за рахунок зменшення ємності дорогого акумулятора. Двигун надає можливість клієнтам EREV відчути чутливий досвід водіння, подібний до електроавтомобіля, що дозволить легше перейти на електроавтомобілі в майбутньому. Новий EREV також пропонує цінову конкурентоспроможність порівняно з електроавтомобілями завдяки оптимізації ємності акумулятора і дозволяє як заправлятися, так і заряджатися без стресу, пропонуючи при цьому чудовий запас ходу - понад 900 км на повному заряді. Цей автомобіль слугує ключовим елементом на шляху до електрифікації.

Hyundai Motor планує розпочати масове виробництво нового EREV у Північній Америці та Китаї до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027 році. На північноамериканському ринку компанія спочатку запустить моделі кросоверів D-класу брендів Hyundai і Genesis, щоб задовольнити залишковий попит на двигуни внутрішнього згоряння з цільовим показником понад 80 000 одиниць.

У Китаї, де цінова конкурентоспроможність має вирішальне значення на ринку екологічно чистих автомобілів, Hyundai Motor планує діяти використовуючи економічну платформу С-сегмента, з планом випуску понад 30 000 одиниць. Компанія також перегляне подальші плани розширення відповідно до майбутніх ринкових умов.

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Компанія прагне вирішити проблему уповільнення темпів розвитку електроавтомобілів, розширюючи свої гібридні та нові пропозиції EREV, а також поступово збільшуючи кількість моделей електроавтомобілів до 2030 року, коли очікується відновлення попиту. Hyundai Motor прагне створити повну лінійку електроавтомобілів, від доступних до розкішних і високопродуктивних моделей, і випустити 21 модель до 2030 року, щоб надати споживачам різноманітні варіанти.

Hyundai Motor зміцнює свої позиції на ринку електроавтомобілів завдяки лінійці IONIQ для масового ринку. Завдяки розширенню лінійки електроавтомобілів Genesis, люксового бренду, компанія продовжить підтримувати цінність свого люксового бренду, встановлену на ринку двигунів внутрішнього згоряння.

Починаючи з концепту GV60 Magma, представленого в Нью-Йорку в березні минулого року, Hyundai Motor відкриє нову главу високопродуктивної розкоші, пропонуючи високопродуктивні моделі, які максимізують якість і продуктивність. Бренд N продовжить розширювати лінійку високопродуктивних електроавтомобілів, що дозволить компанії ще більше посилити свою сильну конкурентоспроможність у ключових технологіях електроавтомобілів.

До 2030 року Hyundai Motor планує додати 1 мільйон одиниць виробничих потужностей, щоб продавати 5,55 мільйонів автомобілів по всьому світу.



Щоб досягти поставлених цілей, Hyundai Motor достроково відкриє вищезгаданий завод HMGMA у 2024 році та спеціальний завод з виробництва електроавтомобілів в Ульсані до 2026 року, збільшивши виробничі потужності до 500 000 одиниць.

Для посилення своєї позиції на швидкозростаючих ринках, що розвиваються, Hyundai Motor придбав завод у Пуні, Індія, що дозволить створити виробничу систему, здатну випускати 1 мільйон одиниць продукції. Крім того, компанія планує максимально завантажити свої потужності в Китаї та Індонезії, одночасно активно розширюючи свою частку ринку за рахунок бізнесу зі збирання авто на Близькому Сході, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах.