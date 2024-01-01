Гибридные и электрические Hyundai будут проезжать 900 км на одном заряде, часть из них - автономно

Hyundai Motor обнародовал детали своей стратегии "Hyundai Way" и раскрыл планы до 2030 года. К этой дате корейский автоконцерн собирается достичь 5,55 миллионов ежегодных глобальных продаж до 2030 года, что на 30% больше, чем в 2023 году. Среди них 2 миллиона должны быть электромобилями, для этого представят новый тип электроавтомобилей с запасом хода более 900 км на одном заряде.

К 2030 году корейцы предложат полную линейку из 21 модели электроавтомобилей, от доступных до роскошных и высокопроизводительных.

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Параллельно Hyundai Motor представит усовершенствованную гибридную систему следующего поколения с улучшенной производительностью и топливной эффективностью, ее будет использовать 14 новых моделей (вдвое больше, чем сейчас).

Также планируется существенное улучшение технологий аккумуляторов; есть задача разработать доступные батареи NCM и усилить технологии безопасности. Кроме того, корейский концерн должен коммерциализировать микроэлектронное производство автомобилей с автономным управлением, а также поставлять автономные транспортные средств мировым компаниям, разрабатывающих программное обеспечение для автономного управления.

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Интересно, что корейцы не отказываются от развития водородных технологий. Для осуществления всех планов концерн Hyundai Motor планирует осуществить инвестиции в размере 120,5 трлн. вон до 2033 года для поддержки стратегии "Hyundai Way".

Подробности об этой программе:

Гибридная линейка

Hyundai Motor в течение многих лет является лидером гибридного рынка благодаря своей запатентованной гибридной системе TMED. Компания намерена использовать свой опыт для дальнейшего укрепления позиций на рынке гибридов в рамках новой стратегии "Динамические возможности Hyundai" - гибкого реагирования на потребности рынка, основанного на ключевых возможностях.

Согласно этой стратегии, компания расширит применение своей гибридной системы за пределы компактных и среднеразмерных автомобилей до малых, больших и роскошных автомобилей, фактически удвоив свой текущий ассортимент с 7 до 14 моделей. Это расширение охватит не только автомобили Hyundai, но и люксовый бренд Genesis, который предложит гибридную опцию для всех моделей, за исключением исключительно электрических.

Компания также представит систему следующего поколения TMED-II. Эта усовершенствованная версия существующей гибридной системы достигла самого высокого в мире уровня конкурентоспособности благодаря значительному повышению производительности и топливной эффективности по сравнению с существующей системой. Интеграция этой системы в серийные автомобили запланирована на январь 2025 года.

Будущие гибридные автомобили будут оснащены премиальными технологиями, такими как интеллектуальное рекуперативное торможение и Vehicle-to-Load V2L, что повысит ценность продукции и укрепит позиции Hyundai Motor на рынке благодаря превосходному качеству продукции.

Используя свои расширенные гибридные возможности, Hyundai Motor стремится значительно увеличить продажи своих гибридных автомобилей. К 2028 году компания планирует продать 1,33 миллиона единиц, что более чем на 40 процентов превышает глобальный план продаж по сравнению с предыдущим годом. Компания ожидает всплеск спроса на гибриды, особенно в Северной Америке, где планируется увеличить объем продаж гибридных автомобилей до 690 000 единиц к 2030 году.

Компания будет оптимизировать расширение продаж гибридных автомобилей для удовлетворения спроса в каждом регионе, включая Корею и Европу. Расширенный региональный план развертывания гибридных автомобилей обеспечит гибкость рыночного портфолио.

Для реализации этого амбициозного плана Hyundai Motor обеспечил универсальную производственную систему и сеть поставок запчастей, в полной мере используя свои основные мировые заводы и внедряя гибридные модели, что приведет к сокращению расходов и повышению прибыльности. Кроме того, компания планирует производить гибридные автомобили на заводе Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в штате Джорджия, США, вместе с моделями электроавтомобилей, включая IONIQ 5 и IONIQ 9, долгожданным трехрядным полностью электрическим кроссовером компании. Эта стратегия позволит компании быстро реагировать на потребности североамериканского рынка, который сейчас испытывает дефицит гибридных автомобилей, а также повысить операционную эффективность завода.

Электромобили

В ответ на недавнее замедление спроса на электроавтомобили Hyundai Motor разрабатывает новый EREV (электроавтомобиль с увеличенным запасом хода) в рамках стратегии "Динамические возможности Hyundai". Новый EREV будет сочетать преимущества двигателей внутреннего сгорания и электроавтомобилей. Hyundai Motor разработал уникальную новую систему силового агрегата и силовой электроники (PT/PE), которая обеспечивает полный привод с применением двух двигателей. Работа обеспечивается исключительно электроэнергией, подобно электроавтомобилей, при этом двигатель используется только для зарядки аккумуляторов.

Новый EREV максимизирует использование существующего двигателя, чтобы повысить привлекательность для клиентов и обеспечить конкурентоспособность с аналогичными электроавтомобилями за счет уменьшения емкости дорогостоящего аккумулятора. Двигатель предоставляет возможность клиентам EREV почувствовать чувствительный опыт вождения, подобный электроавтомобилю, что позволит легче перейти на электроавтомобили в будущем. Новый EREV также предлагает ценовую конкурентоспособность по сравнению с электроавтомобилями благодаря оптимизации емкости аккумулятора и позволяет как заправляться, так и заряжаться без стресса, предлагая при этом превосходный запас хода - более 900 км на полном заряде. Этот автомобиль служит ключевым элементом на пути к электрификации.

Hyundai Motor планирует начать массовое производство нового EREV в Северной Америке и Китае до конца 2026 года, а продажи начнутся в 2027 году. На североамериканском рынке компания сначала запустит модели кроссоверов D-класса брендов Hyundai и Genesis, чтобы удовлетворить остаточный спрос на двигатели внутреннего сгорания с целевым показателем более 80 000 единиц.

В Китае, где ценовая конкурентоспособность имеет решающее значение на рынке экологически чистых автомобилей, Hyundai Motor планирует действовать используя экономичную платформу С-сегмента, с планом выпуска более 30 000 единиц. Компания также пересмотрит дальнейшие планы расширения в соответствии с будущими рыночными условиями.

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Компания стремится решить проблему замедления темпов развития электроавтомобилей, расширяя свои гибридные и новые предложения EREV, а также постепенно увеличивая количество моделей электроавтомобилей до 2030 года, когда ожидается восстановление спроса. Hyundai Motor стремится создать полную линейку электроавтомобилей, от доступных до роскошных и высокопроизводительных моделей, и выпустить 21 модель до 2030 года, чтобы предоставить потребителям разнообразные варианты.

Hyundai Motor укрепляет свои позиции на рынке электроавтомобилей благодаря линейке IONIQ для массового рынка. Благодаря расширению линейки электроавтомобилей Genesis, люксового бренда, компания продолжит поддерживать ценность своего люксового бренда, установленную на рынке двигателей внутреннего сгорания.

Начиная с концепта GV60 Magma, представленного в Нью-Йорке в марте прошлого года, Hyundai Motor откроет новую главу высокопроизводительной роскоши, предлагая высокопроизводительные модели, которые максимизируют качество и производительность. Бренд N продолжит расширять линейку высокопроизводительных электроавтомобилей, что позволит компании еще больше усилить свою сильную конкурентоспособность в ключевых технологиях электроавтомобилей.

К 2030 году Hyundai Motor планирует добавить 1 миллион единиц производственных мощностей, чтобы продавать 5,55 миллиона автомобилей по всему миру.



Чтобы достичь поставленных целей, Hyundai Motor досрочно откроет вышеупомянутый завод HMGMA в 2024 году и специальный завод по производству электроавтомобилей в Ульсане до 2026 года, увеличив производственные мощности до 500 000 единиц.

Для усиления своей позиции на быстрорастущих развивающихся рынках,, Hyundai Motor приобрел завод в Пуне, Индия, что позволит создать производственную систему, способную выпускать 1 миллион единиц продукции. Кроме того, компания планирует максимально загрузить свои мощности в Китае и Индонезии, одновременно активно расширяя свою долю рынка за счет бизнеса по сборке авто на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах.