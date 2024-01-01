Hyundai подтвердил производство футуристического концепта N Vision 74

Как передает Motor1, автопроизводитель не раскрыл никакой информации о трансмиссии или других характеристиках серийной модели. Это означает, Hyundai может сохранить концептуальную водородную силовую установку мощностью 671 лошадиную силу, или оснастить модель электрической трансмиссией.

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Эксперты прогнозируют, что автопроизводитель остановится на втором варианте и серийный вариант модели будет представлен в версии электромобиля. Однако, в декабре прошлого года появились слухи, что Hyundai планирует выпустить модель ограниченной партией в 100 экземпляров.

В таком случае, вероятно, автопроизводитель сможет оставить водородную установку. По слухам, ее мощность может составлять 775 или 800 лошадиных сил. Однако, пока информации об этом мало.

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Hyundai не обнародовал никаких подробностей относительно сроков производства, кроме того, что автомобиль будет выпущен до 2030 года. The Korean Car Blog предполагает, что производство начнется в 2026 году, и что исследования и разработки автомобиля уже продолжаются. Это означает, что, вероятно, вскоре появятся шпионские фотографии тестового прототипа авто.