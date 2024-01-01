Hyundai Sonata получила новую базовую версию: сколько она стоит

Как сообщает Autoevolution, Sonata в базовой комплектации SE 2025 модельного года доступна по цене от 26 650 долларов. В список стандартного оснащения седана входят 16-дюймовые легкосплавные диски, система поддержки полосы движения, беспроводное обновление мультимедиа и четыре порта USB Type-C для зарядки гаджетов.

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В него также входят 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с беспроводным Android Auto и проводным подключением Apple CarPlay, автоматическое управление светом фар и девять подушек безопасности. Автомобиль предлагается с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 191 лошадиную силу в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Дополнительные системы безопасности включают систему поддержки в полосе движения, систему предотвращения столкновения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, а также систему мониторинга "слепых" зон с системой помощи при поперечном движении сзади.

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Эксперты отмечают, что таким образом Hyundai хочет захватить большую часть рынка, ведь в 2023 году было реализовано всего 45 344 автомобилей, что ниже на 18% по сравнению с 55 131 единицей, проданных в течение 2022 года.