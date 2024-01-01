Hyundai Sonata отримала нову базову версію: скільки вона коштує

Як повідомляє Autoevolution, Sonata у базовій комплектації SE 2025 модельного року доступна за ціною від 26 650 доларів. До списку стандартного оснащення седана входять 16-дюймові легкосплавні диски, система підтримки смуги руху, бездротове оновлення мультимедіа й чотири порти USB Type-C для зарядки гаджетів.

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До нього також входять 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з бездротовим Android Auto та дротовим підключенням Apple CarPlay. автоматичне керування світлом фар та дев’ять подушок безпеки. Автівка пропонується з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, що видає 191 кінську силу в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Додаткові системи безпеки включають систему підтримки у смузі руху, систему запобігання зіткненню із функцією виявлення пішоходів і велосипедистів, а також систему моніторингу «сліпих» зон із системою допомоги при поперечному русі ззаду.

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Експерти зазначають, що таким чином Hyundai хоче захопити більшу частину ринку, адже у 2023 році було реалізовано всього 45 344 автівок, що нижче на 18% порівняно з 55 131 одиницею, проданих протягом 2022 року.