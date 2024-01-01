Понад 332 000 тисяч Hyundai Palisade мають паски безпеки, які самовільно розстібаються

Як повідомляє Carscoops, власники кросоверів скаржаться на автоматичне розстібання ременів безпеки. Через це, NHTSA проводить розслідування, в результаті якого стане відомо, чи потрібно буде Hyundai оголошувати відкличну кампанію.

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Згідно з даними Управління з розслідування дефектів NHTSA, було отримано 37 повідомлень про погану фіксацію пасків безпеки. Потенційно, ця проблема може спричинити серйозні травми водія та пасажирів, адже попри наявність в сучасних авто електронних систем активної безпеки, основною технологію збереження життя досі залишаються паски так подушки безпеки.

Наразі експерти NHTSA займається попередньої оцінкою дефекту та потенційних шляхів його вирішення. Згодом буде проведена інженерна оцінка і якщо проблема буде визнана серйозною, буде оголошено відкликання.

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Раніше Hyundai вже відкликав 4000 кросоверів Palisade через підозру, що пружини клапанів у 3,8-літровому V6 можуть зламатися та пробити дірку в бічній частині блоку циліндрів.