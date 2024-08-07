Hyundai збудує новий завод з виробництва електромобілів, аби протистояти BYD

Як повідомляє Electrek, продажі електромобілів у Таїланді стрімко зростають й Hyundai прагне взяти участь у цьому й відібрати частину ринку у китайської BYD.

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Повідомляється, що Рада інвестицій Таїланду (BOI) схвалила інвестиції від дочірньої компанії Hyundai в розмірі 28 мільйонів доларів (1 мільярд бат), які будуть задіяні в рамках будівництва нового автозаводу.

Наразі ринок Таїланду демонструє швидкий ріст популярності електромобілів. Попри те, що японські автовиробники, такі як Toyota і Nissan, зажди домінували на авторинку Таїланду, китайські бренди електромобілів швидко зайняли лідерську позиції.

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Уряд Таїланду прагне зберегти позицію країні, як центру електромобілів у майбутньому. У 2021 році було прийняте рішення, що до кінця десятиліття 30% автомобілів, вироблених у країні, будуть електричними. Таїланд вже є найбільшим виробником автомобілів у Південно-Східній Азії та входить до десятки найбільших у світі.