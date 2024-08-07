Hyundai построит новый завод по производству электромобилей, чтобы противостоять BYD

Как сообщает Electrek, продажи электромобилей в Таиланде стремительно растут и Hyundai стремится принять участие в этом и отобрать часть рынка у китайской BYD.

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Сообщается, что Совет инвестиций Таиланда (BOI) одобрил инвестиции от дочерней компании Hyundai в размере 28 миллионов долларов (1 миллиард бат), которые будут задействованы в рамках строительства нового автозавода.

Сейчас рынок Таиланда демонстрирует быстрый рост популярности электромобилей. Несмотря на то, что японские автопроизводители, такие как Toyota и Nissan, всегда доминировали на авторынке Таиланда, китайские бренды электромобилей быстро заняли лидерскую позиции.

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Правительство Таиланда стремится сохранить позицию стране, как центра электромобилей в будущем. В 2021 году было принято решение, что к концу десятилетия 30% автомобилей, производимых в стране, будут электрическими. Таиланд уже является крупнейшим производителем автомобилей в Юго-Восточной Азии и входит в десятку крупнейших в мире.