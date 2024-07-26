Toyota построит новый завод по производству аккумуляторов, чтобы конкурировать с BYD

Несмотря на то, что Toyota является одним из немногих автопроизводителей, который делает ставку на гибриды, а не на электромобили, руководство компании понимает, что им нужно конкурировать с китайскими производителями электромобилей, такими как BYD.

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Недавно BYD запустил продажи своего третьего электромобиля в Японии. Electrek сообщает, что по данным Японской ассоциации импортеров автомобилей (JAIA), импорт китайских электромобилей составил почти 10% всех автомобилей, поставленных в Японию в первой половине 2024 года.

Учитывая особенности японского рынка, результат в 10% можно назвать чрезвычайно хорошим, ведь в Японии доминируют отечественные производители, тогда как большинство импортных авто - это европейские автомобили класса "люкс", например BMW, Mercedes или Porsche.

Toyota считает BYD главной угрозой, ведь китайские автомобили имеют более привлекательную цену, поэтому построит завод по производству батарей для электромобилей на острове Кюсю. Он будет располагаться в 40 км от завода Toyota Miyata, который производит автомобили Lexus.

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Новым заводом будет управлять подразделение Toyota по производству аккумуляторов Primeearth EV Energy. Автопроизводитель планирует инвестировать 32 миллиарда долларов в электромобили до 2030 года. Значительная часть этих средств пойдет на развитие технологии аккумуляторов. Toyota стремится продавать 3,5 миллиона электромобилей ежегодно. Интересно, что в прошлом году было продано лишь 104 тысячи единиц.