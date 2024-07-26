Toyota побудує новий завод з виробництва акумуляторів, аби конкурувати з BYD

Попри те, що Toyota є одним з небагатьох автовиробників, який робить ставку на гібриди, а не на електромобілі, керівництво компанії розуміє, що їм потрібно конкурувати з китайськими виробниками електромобілів, такими як BYD.

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Нещодавно BYD запустив продажі свого третього електромобіля в Японії. Electrek повідомляє, що за даними Японської асоціації імпортерів автомобілів (JAIA), імпорт китайських електромобілів становив майже 10% усіх автомобілів, поставлених до Японії в першій половині 2024 року.

Враховуючи особливості японського ринку, результат в 10% можна назвати надзвичайно гарним, адже в Японії домінують вітчизняні виробники, оді як більшість імпортних авто — це європейські автомобілі класу «люкс», як-от BMW, Mercedes чи Porsche.

Toyota вважає BYD головною загрозою, адже китайські автомобілі мають привабливішу ціну, тому побудує завод з виробництва батарей для електромобілів на острові Кюсю. Він розташовуватиметься в 40 км від заводу Toyota Miyata, який виготовляє автомобілі Lexus.

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Новим заводом буде керувати підрозділ Toyota з виробництва акумуляторів Primeearth EV Energy. Автовиробник планує інвестувати 32 мільярди доларів у електромобілі до 2030 року. Значна частина цих коштів піде на розвиток технології акумуляторів. Toyota прагне продавати 3,5 мільйона електромобілів щорічно. Цікаво, що торік було продано лише 104 тисячі одиниць.