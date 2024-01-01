Укр
Ру

Toyota безкоштовно замінить 100 000 несправних моторів Tundra та Lexus LX

В травні автовиробник оголосив відкличну кампанію 102 092 автомобілів Tundra та Lexus LX з 3,4-літровим двигуном V-6 з подвійним турбонаддувом, адже фахівці Toyota виявили, що в результаті технологічного процесу виробництва в двигуні залишалось сміття.
Toyota безкоштовно замінить дефектні двигуни на понад 100 000 позашляховиків Tundra та Lexus LX - Auto24

ФОТО: Toyota USA|

Toyota Tundra

Данило Северенчук
logo26 липня, 13:40
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

Motor1 повідомляє, що єдиний спосіб усунути проблему, який знайшла Toyota – повна заміна двигуна. Відкликання стосується 98 568 автомобілів Tundra і 3 524 автомобілів LX600, випущених з 2 листопада 2021 року по 13 лютого 2023 року.

Читайте також: Toyota відкликає 100 тисяч позашляховиків Tundra та Lexus LX через ймовірну несправність двигуна

Проблема полягає в залишках сміття, що потрапило в двигун внаслідок виробничих процесів. Після дослідження дефекту, було виявлено, що це сміття може спричинити вихід з ладу корінних підшипників (так званих “вкладишів”) колінчастого вала.

Повідомляється, що проблема не спричинила ДТП, проте, Toyota отримала вже 824 вимоги щодо гарантії на двигун. Автовиробник повідомив, що дилери безкоштовно замінять двигун на всіх постраждалих позашляховиках.

Також цікаво: Toyota представила новий недорогий кросовер Starlet Cross

Toyota почне сповіщати власників безпосередньо до кінця липня, однак стурбовані власники позашляховиків завжди можуть зв’язатися безпосередньо з Toyota для отримання більш детальної інформації.

#Toyota #Автоподія #Новини #Lexus #Фото