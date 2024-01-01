Toyota безкоштовно замінить 100 000 несправних моторів Tundra та Lexus LX

Motor1 повідомляє, що єдиний спосіб усунути проблему, який знайшла Toyota – повна заміна двигуна. Відкликання стосується 98 568 автомобілів Tundra і 3 524 автомобілів LX600, випущених з 2 листопада 2021 року по 13 лютого 2023 року.

Читайте також: Toyota відкликає 100 тисяч позашляховиків Tundra та Lexus LX через ймовірну несправність двигуна

Проблема полягає в залишках сміття, що потрапило в двигун внаслідок виробничих процесів. Після дослідження дефекту, було виявлено, що це сміття може спричинити вихід з ладу корінних підшипників (так званих “вкладишів”) колінчастого вала.

Повідомляється, що проблема не спричинила ДТП, проте, Toyota отримала вже 824 вимоги щодо гарантії на двигун. Автовиробник повідомив, що дилери безкоштовно замінять двигун на всіх постраждалих позашляховиках.

Також цікаво: Toyota представила новий недорогий кросовер Starlet Cross

Toyota почне сповіщати власників безпосередньо до кінця липня, однак стурбовані власники позашляховиків завжди можуть зв’язатися безпосередньо з Toyota для отримання більш детальної інформації.