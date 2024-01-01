Toyota відкликає 100 тисяч позашляховиків Tundra та Lexus LX через ймовірну несправність двигуна

Як повідомляє Autoblog посилаючись на звіт NHTSA, сміття, яке не було належним чином очищене під час виробництва, може потрапити по оливним каналам в корінні підшипники й повністю вивести з ладу двигун.

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У звіті Toyota, йдеться, що “у зазначених транспортних засобах тиск на корінні підшипники через конфігурацію двигуна є таким, що в разі налипання уламків, їх робота продовжується при більших навантаженнях, що з часом може призвести до руйнації усього мотора”.

Автовиробник надіслав дилерам повідомлення, що в разі дефекту робота двигуна буде грубою, ймовірна поява стуку та навіть до втрати тяги. Перші повідомлення про дефект з’явились у 2022 році. Тоді інженери компанії почали власне розслідування аж до травня 2024 року.

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Наразі існує вже 824 гарантійні звернення від власників авто з підозрою на дефект. Toyota вже шукає спосіб усунення дефекту й зазначила, що відшкодує власникам, які вже проводили ремонт двигуна, повну його вартість, а також проводитиме безкоштовні роботи для усіх власників, чиї авто потрапили до відкличної кампанії.