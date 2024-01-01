Toyota отзывает 100 тысяч внедорожников Tundra и Lexus LX из-за вероятной неисправности двигателя

Как сообщает Autoblog ссылаясь на отчет NHTSA, мусор, который не был должным образом очищен при производстве, может попасть по масляным каналам в коренные подшипники и полностью вывести из строя двигатель.

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В отчете Toyota, говорится, что “в указанных транспортных средствах давление на коренные подшипники из-за конфигурации двигателя является таким, что в случае налипания обломков, их работа продолжается при больших нагрузках, что со временем может привести к разрушению всего мотора”.

Автопроизводитель направил дилерам сообщение, что в случае дефекта работа двигателя будет грубой, вероятно появление стука и даже к потере тяги. Первые сообщения о дефекте появились в 2022 году. Тогда инженеры компании начали собственное расследование вплоть до мая 2024 года.

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Сейчас существует уже 824 гарантийных обращения от владельцев авто с подозрением на дефект. Toyota уже ищет способ устранения дефекта и отметила, что возместит владельцам, которые уже проводили ремонт двигателя, полную его стоимость, а также будет проводить бесплатные работы для всех владельцев, чьи авто попали в отзывную кампанию.