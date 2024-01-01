Toyota выпустит спортивную версию Corolla с индексом FX

Основываясь на комплектации SE, версия FX добавляет улучшенный задний спойлер, новые 18-дюймовые легкосплавные диски с матово-черным покрытием с механически обработанными акцентами и черными гайками. Также есть затемненная крыша, черные значки и черные крышки зеркал.

Читайте также: Toyota выпустит 300-сильную Corolla с автоматической коробкой передач

Corolla FX имеет меньший клиренс за счет более жестких пружин подвески для улучшения управляемости. Электроусилитель руля также был настроен для максимального спортивного ощущения.

Под капотом Corolla FX расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель DOHC с 16 клапанами Dynamic Force. Двигатель использует систему двойного изменения фаз газораспределения для достижения 169 лошадиных сил мощности.

Внутри Corolla FX расположены спортивные тканевые сиденья Moonstone с оранжевой строчкой и 10,5-дюймовый дисплей Toyota Audio Multimedia. Этот экран будет стандартным для Corolla FX, но доступен и для других моделей Corolla.

Corolla FX будет доступна в цветах Midnight Black Metallic, Ice Cap и Underground. Ice Cap и Underground будут иметь крышу Midnight Black Metallic.

Модели Corolla FX поступят в дилерские центры Toyota осенью 2024 года. Дополнительные сведения и цены на специальную версию Corolla FX 2025 года, а также полную линейку Corolla 2025 года будут предоставлены позже в этом году.