Toyota випустить спортивну версію Corolla з індексом FX

Базуючись на комплектації SE, версія FX додає покращений задній спойлер, нові 18-дюймові легкосплавні диски з матово-чорним покриттям із механічно обробленими акцентами та чорними гайками. Також є затемнений дах, чорні значки та чорні кришки дзеркал.

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Corolla FX має менший кліренс за рахунок більш жорстких пружин підвіски для покращення керованості. Електропідсилювач керма також був налаштований для максимального спортивного відчуття.

Під капотом Corolla FX розташований 2,0-літровий 4-циліндровий двигун DOHC з 16 клапанами Dynamic Force. Двигун використовує систему подвійної зміни фаз газорозподілу для досягнення 169 кінських сил потужності.

Усередині Corolla FX розташовані спортивні тканинні сидіння Moonstone з помаранчевою строчкою та 10,5-дюймовий дисплей Toyota Audio Multimedia. Цей екран буде стандартним для Corolla FX, але доступний і для інших моделей Corolla.

Corolla FX буде доступна в кольорах Midnight Black Metallic, Ice Cap і Underground. Ice Cap і Underground матимуть дах Midnight Black Metallic.

Моделі Corolla FX надійдуть у дилерські центри Toyota восени 2024 року. Додаткові відомості та ціни на спеціальну версію Corolla FX 2025 року, а також повну лінійку Corolla 2025 року буде надано пізніше цього року.