Lexus презентовал роскошный шестиместный минивэн

В линейке Lexus новая модель заняла место рядом с четырехместным LM500h Executive. Новинка получила роскошный второй ряд сидений с регулировкой в шести направлениях, электроприводом и вентиляцией.

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Однако, как сообщает Carscoops, кроме этих опций также доступны специальные съемные сенсорные контроллеры, с помощью которых можно изменять настройки авто, а сами сиденья выполнены из двух видов амортизационного материала.

Они также имеют подстаканники, журнальную полку, или выдвижной столик, что прячется в подлокотнике. Японский автопроизводитель сообщил, что он изготовлен из магния и имеет мягкую текстуру, что защищена от царапин.

Lexus указывает, что система авто имеет 4 стандартные режимы – Dream, Relax, Focus и Energize, которые автоматически изменяют параметры климат-контроля, внутреннего освещения, положение сидений и солнцезащитных шторок, чтобы создать комфортные условия для пассажиров, однако, владельцы смогут настроить их также вручную.

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Также пассажиры второго ряда смогут пользоваться 14-дюймовым дисплеем. Он имеет поддержку HDMI, USB или Miracast и позволяет смотреть ТВ или видео.

Третий ряд сидений сзади более скромный, ведь имеет механические настройки положений сидений и малое количество опций. Lexus говорит, что сиденья "мягко обнимают и поддерживают пассажиров". Если в третьем ряду нет необходимости – его можно сложить или вообще убрать.

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Впереди есть подогрев сидений, проекционный дисплей, отделка из дерева и аудиосистема с 21 динамиком. Предлагается минивэн с колесами 17 или 19-го размера, а силовая установка представляет собой сочетание 2,4-литрового двигателя на передней оси и электродвигателя eAxle на задней. Таким образом минивэн оборудован системой полного привода. Мощность агрегатов пока не разглашается.