"Бюджетный" Lexus LBX начал продаваться в Украине

Lexus LBX создан специально для европейского рынка, соединила в себе инновационные дизайнерские решения с традиционными подходами. Разработчики воплотили в Lexus LBX все стандарты качества Lexus, раскрыв в деталях философию гостеприимства Омотенаши. Результатом кропотливой работы стал роскошный Lexus LBX, который может стать первым Lexus для тех, кто хочет почувствовать все преимущества премиального авто.

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Внешне Lexus LBX выглядит компактным и одновременно хищным. Решетка радиатора имеет целостную трапециевидную форму и плавно переходит в линии кузова. Экспрессивного визуального эффекта добавляют интегрированные дневные ходовые огни и фары, выполнены по креативному эскизу.

Яркий экстерьер - это не все, чем удивляет Lexus LBX. Интерьер нового автомобиля также получил хорошо подобранные детали. Общее обустройство салона с большими окнами не только создает впечатление увеличенного пространства, но и обеспечивает водителю обзорность. Для меломанов Lexus LBX оснащен аудиосистемой Lexus Premium с шестью динамиками.

Еще одна выдающаяся особенность Lexus LBX - это эффект полной связи между автомобилем и водителем. Вокруг водительского сиденья компактно расположены все элементы управления. Удобная посадка - удобная езда.

Lexus LBX оснащен гибридной самозарядной системой со сверхлегким 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем. Максимальная бесшумность, минимум фоновых раздражителей и стремительное движение вперед - все, что нужно для комфортного путешествия.

За безопасность поездки отвечает система помощи водителю Lexus Safety System + последнего поколения, которая минимизирует потенциальные угрозы во время поездки и позаботится о спокойствии водителя и пассажиров.

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