Купе RC и LC уйдут в отставку, но у них будет преемник Lexus заменит их одной моделью: что о ней известно.

В 2025 году у Lexus появится новое гибридное спорткупе премиум-класса. Как сообщает японский портал BestCarWeb, новая модель придет на смену двум существующим, RC и LC, которые в свою очередь снимут с производства.

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У пока безымянного купе размером с LC будет двухдверный кузов, но четыре посадочных места по схеме 2+2. Инсайдеры пророчат новинке мощную бензоэлектрическую установку на базе "турбошестерки" - ее могут позаимствовать у Toyota Tundra.

С завершением производства Lexus RC и LC в отставку будет отправлен и 470-сильный двигатель V8 объемом пять литров. Именно его, по слухам, Lexus и заменит на гибридную установку, в состав которой помимо V6 войдет электромотор. На пикапе Toyota Tundra эта установка развивает 433 лошадиные силы, но для спортивного купе ее мощность может быть увеличена.

Базовым двигателем для нового спорткупе может выступить 3,5-литровая "турбошестерка", знакомая по внедорожнику GX нового поколения , на котором она развивает 349 лошадиных сил. Есть и другая версия: якобы даже самые доступные версии модели будут электрифицированы. Они получат гибридную установку с ДВС 2.4, как Toyota Land Cruiser 250.

BestCarWeb приводит и другие подробности модели, ожидаемой в 2025 году. Например, то, что ее длина составит 4,8 метра, а колесная база - 2,87 метра, то есть она будет сопоставима по габаритам с актуальным Lexus LC. На неофициальных рендерах, которые публикует портал, дизайн автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Lexus Electrified Sport.