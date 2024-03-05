Купе RC та LC підуть у відставку, але у них буде наступник Lexus замінить їх однією моделлю: що про неї відомо.

У 2025 році у Lexus з'явиться нове гібридне спорткупе преміум-класу. Як повідомляє японський портал BestCarWeb, нова модель прийде на зміну двом існуючим, RC та LC, які у свою чергу знімуть із виробництва.

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У поки що безіменного купе розміром з LC буде дводверний кузов, але чотири посадкові місця за схемою 2+2. Інсайдери пророкують новинці потужну бензоелектричну установку на базі "турбошестерки" - її можуть запозичити у Toyota Tundra.

З завершенням виробництва Lexus RC та LC у відставку буде відправлено і 470-сильний двигун V8 об'ємом п'ять літрів. Саме його, за чутками, Lexus і замінить на гібридну установку, до складу якої крім V6 увійде електромотор. На пікапа Toyota Tundra ця установка розвиває 433 кінські сили, але для спортивного купе її потужність може бути збільшена.

Базовим двигуном для нового спорткупе може виступити 3,5-літрова «турбошестерка», знайома по позашляховику GX нового покоління , на якому вона розвиває 349 кінських сил. Є й інша версія: нібито навіть найдоступніші версії моделі будуть електрифіковані. Вони отримають гібридну установку з ДВС 2.4, як Toyota Land Cruiser 250.

BestCarWeb наводить і інші подробиці моделі, очікуваної в 2025 році. Наприклад, те, що її довжина складе 4,8 метра, а колісна база - 2,87 метра, тобто вона буде порівнянна за габаритами з актуальним Lexus LC. На неофіційних рендерах, які публікує портал, дизайн автомобіля виконаний у стилі концепт-кара Lexus Electrified Sport.