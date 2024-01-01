"Бюджетний" Lexus LBX почав продаватись в Україні

Lexus LBX створений спеціально для європейського ринку, поєднала у собі інноваційні дизайнерські рішення з традиційними підходами. Розробники втілили в Lexus LBX усі стандарти якості Lexus, розкривши у деталях філософію гостинності Омотенаші. Результатом кропіткої праці став розкішний Lexus LBX, який може стати першим Lexus для тих, хто хоче відчути всі переваги преміального авто.

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Зовні Lexus LBX виглядає компактним і водночас хижим. Решітка радіатора має цілісну трапецієподібну форму і плавно переходить у лінії кузова. Експресивного візуального ефекту додають інтегровані денні ходові вогні та фари, виконані за креативним ескізом.

Яскравий екстер’єр — це не все, чим дивує Lexus LBX. Інтер’єр нового автомобіля також отримав добре підібрані деталі. Загальне облаштування салону з великими вікнами не лише створює враження збільшеного простору, а й забезпечує водієві оглядовість. Для меломанів Lexus LBX оснащений аудіосистемою Lexus Premium із шістьма динаміками.

Ще одна видатна особливість Lexus LBX — це ефект цілковитого зв’язку між автомобілем та водієм. Навколо водійського сидіння компактно розташовані всі елементи управління. Зручна посадка — зручна їзда.

Lexus LBX оснащений гібридною самозарядною системою із надлегким 1,5-літровим трициліндровим двигуном. Максимальна безшумність, мінімум фонових подразників та стрімкий рух уперед — все, що потрібно для комфортної подорожі.

За безпеку поїздки відповідає система допомоги водію Lexus Safety System+ останнього покоління, яка мінімізує потенційні загрози під час поїздки і подбає про спокій водія та пасажирів.

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