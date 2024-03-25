Авто отримало ледь помітні косметичні зміни, а також нове забарвлення Copper Crest, як й на RX 500h F Performance 2023 року. Вартість комплектацій автомобіля в середньому зросла від 670 до 2385 доларів.

В салоні новий NX отримав два додаткові порти USB-C на центральній консолі та бездротову зарядку у всіх комплектаціях. Також автомобіль обладнали електроприводом дверей багажника, які Lexus називає «Power Back Door» та системою допомоги при паркуванні з автоматичним гальмуванням.

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Кросовер все ще доступний з трьома двигунами у чотирьох версіях: NX 250, NX 350 та гібридні NX 350h й NX 450h+. Базова версія обладнана двигуном об’ємом 2,5 літра потужністю 203 к.с., а NX 350 має 2,4 літровий турбомотор на 275 к.с.

Гібридний NX 350h обладнано 2,5-літровим двигуном в парі з двома електромоторами, що видає сумарну потужність до 240 к.с. Така версія ненабагато швидша ніж базовий Lexus, але має значно кращий показник витрати палива.

Гібридний NX 450h + оснащений потужнішими двигунами та більшою батареєю, завдяки чому сукупна потужність досягає 304 к.с. й здатний подолати до 60 км виключно на електриці. Усі версії оснащені восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

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В Америці вартість базової моделі Lexus NX 250 починається від 42 915 доларів, тоді як гібридний варіант NX 450h+ коштує $64 530. Наразі Lexus NX є одним з найбільш продаваних автомобілів бренду – торік дилери продали 74 526 одиниць, що краще за показники BMW X3, яких було продано 65 800 одиниць.