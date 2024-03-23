Lexus показав LY680 – нову версію люксової яхти LY650. Перше серійне судно під маркою Lexus, спущене на воду 2019 року, дозріло для поновлення.

LY680 стала наступним еволюційним етапом розвитку супер'яхти, яка стала комфортнішою за рахунок подовження відкритого майданчика на «другому поверсі» (флайбриджу) та розширення платформи для купання. У Японії замовлення на новинку вже приймаються, але постачання розпочнеться лише навесні 2027 року.

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Дизайн яхти, виконаний на кшталт філософії Lexus L-finesse, залишився тим самим. А ось виробник змінився: місце американської Marquis-Larson Boat Group, що випускала LY650, зайняла Horizon Group з Тайваню.

На флайбриджі, подовженому на 1,4 метра, тепер розміщено просторий диван для відпочинку, а за доплату можна додати гриль. Нижню платформу розширили на 0,7 метра.

Загальна довжина LY680 зросла до 20,66 метра, ширина становила 5,67 метра. У неї, як і раніше, три каюти з шістьма спальними місцями. На борту можуть поміститися 15 пасажирів. Об'єм паливного бака трохи більший, ніж у попередниці, — 4012 літрів замість 3785, а ємність для прісної води залишилася 852-літровою.

У рух судно наводять два дизелі Volvo IPS 1050 або 1350. Їх об'єм - 12,8 літра. Молодший розвиває 800 кінських сил, старший - 1000 (обидва показники отримані на колінчастому валу).

Чи LY680 продаватиметься за межами Японії, поки неясно — це залежить від попиту. Подивитися на новинку в масштабі 1:20 можна буде на виставці Japan International Boat Show, яка проходитиме з 21 по 24 березня 2024 року у виставковому центрі Pacifico Yokohama у Йокогамі.