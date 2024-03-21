Lexus показал LY680 - новую версию люксовой яхты LY650. Первое серийное судно под маркой Lexus, спущенное на воду в 2019 году, созрело для обновления.

LY680 стала следующим эволюционным этапом развития суперъяхты, которая стала более комфортной за счет удлинения открытой площадки на "втором этаже" (флайбриджа) и расширения платформы для купания. В Японии заказы на новинку уже принимаются, но поставки начнутся только весной 2027 года.

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Дизайн яхты, выполненный по типу философии Lexus L-finesse, остался прежним. А вот производитель сменился: место американской Marquis-Larson Boat Group, выпускавшей LY650, заняла Horizon Group из Тайваня.

На флайбридже, удлиненном на 1,4 метра, теперь размещен просторный диван для отдыха, а за доплату можно добавить гриль. Нижнюю платформу расширили на 0,7 метра.

Общая длина LY680 выросла до 20,66 метра, ширина составила 5,67 метра. У нее, по-прежнему, три каюты с шестью спальными местами. На борту могут уместиться 15 пассажиров. Объем топливного бака немного больше, чем у предшественницы, - 4012 литров вместо 3785, а емкость для пресной воды осталась 852-литровой.

В движение судно приводят два дизеля Volvo IPS 1050 или 1350. Их объем - 12,8 литра. Младший развивает 800 лошадиных сил, старший - 1000 (оба показателя получены на коленчатом валу).

Будет ли LY680 продаваться за пределами Японии, пока неясно - это зависит от спроса. Посмотреть на новинку в масштабе 1:20 можно будет на выставке Japan International Boat Show, которая будет проходить с 21 по 24 марта 2024 года в выставочном центре Pacifico Yokohama в Йокогаме.