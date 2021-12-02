Концепт от Maybach создан с помощью и в честь главного дизайнера модного дома Louis Vuitton и основателя бренда Off-White Верджила Абло.

Компания Mercedes-Benz и музей современного искусства Рубелла в Майами почтят память Верджила Абло экспозицией уникального шоу-кара Maybach Project. Это внедорожное электрическое купе является последним проектом, созданным совместно с Абло, который умер от рака несколько дней назад.

Смотрите также: Mercedes-Benz и Off-White превратили G-Class в белоснежную движущуюся скульптуру

Шеф-дизайнер Daimler Горден Вагенер и Верджил Абло вместе работали над видом внедорожного купе Maybach Project. Электрокар получил фары, напоминающие о “Геландевагене”, и пропорции классического купе с удлиненным капотом и смещенной к корме кабиной. Такие же пропорции демонстрировал и концепт Vision Mercedes-Maybach 6.

Фото: Project Maybach х Virgil Abloh / Daimler

Шоу-кар Maybach Project имеет все атрибуты настоящего монстра бездорожья – защита днища, силовые дуги, прожекторы, защитный пластик в нижней части кузова, высокий клиренс и пухлые колеса с агрессивным протектором шин, внешний силовой каркас из труб и багажник на крыше. Внутри – сиденья в стиле итальянских суперкаров 1970-х годов, которые раскладываются горизонтально. Рядом с водителем – топор. Центральная секция передней панели трансформируется (видео во встроенной галерее ниже), а с торца в ней закреплен съемный ящик. В капот интегрированы солнечные панели, которые увеличивают запас хода.