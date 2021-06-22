Грандиозный кабриолет Vision Mercedes-Maybach 6 Concept появится на больших экранах в качестве автомобиля супергероя Брюса Уэйна, известного как Бэтмен.

В ноябре 2022 года DC Comics и Warner Bros планируют выпустить на экраны ансамблевый фильм Flash, в котором у главного героя Флэша будет компания из двух Бэтменов – в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона. The Drive сообщает, что Mercedes-Maybach 6 достанется Китону.

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Сейчас режиссер Андрес Мускетти работает над фильмом в Лондоне, где Собор Святого Павла заменяет здание суда во вселенной DC Comics. Грейс Рэндольф из Beyond The Trailer получила снимки, которые показывают “мистера Уэйна” на съемочной площадке рядом с автомобилем. Этот роскошный длиннохвостый кабриолет – концепт Mercedes-Maybach Vision 6.

Немецкий производитель в 2016 году представил одновременно два шоукара – купе и кабриолет, акцентировав, что они никогда не будут превращены в машины для клиентов, а служат лишь для демонстрации стилистики будущих Mercedes-Maybach. Однако в 2021 году о концепте вновь решили напомнить: прошлым летом он стал звездой клипа Дрейка Laugh Now Cry Later. Правда, музыкальному исполнителю не позволили действительно сесть за руль, использовав вместо этого наложение фона.

В случае с Бэтменом такие примитивные кинотрюки не пройдут и нужно будет на самом деле поездить на машине, чтобы отснять определенные кадры или эпизоды. Конечно, без компьютерной графики и спецэффектов в экшн-фильме не обойтись, и классическая натурная съемка все еще нужна в кинематографе.

Фото: Mercedes-Maybach Vision 6 / Daimler

На площадке можно увидеть кабриолет Mercedes-Maybach Vision 6 и он вполне вписывается в элегантный образ героя Китона. Известно, что во “Флэше” Китон не будет “главным Бэтменом”, поскольку это будет Аффлек. Зато мистер Уэйн в исполнении Китона будет выполнять функцию руководителя команды Ника Фьюри и получит невероятно крутую машину.

Концепт представляет собой почти 6-метровое 2+2 купе или 2-местный кабриолет. Шестерка в названии – это длина машины. Электрическая силовая установка состоит из нескольких моторов совокупной мощностью около 750 л.с. Батарея должна обеспечивать пробег на одном заряде более 500 км. Под удлиненными капотами Mercedes-Maybach Vision 6 спереди и сзади размещены багажные отсеки, причем складная крыша кабриолета забирает не много пространства. Нетрудно представить кабриолет с черным салоном и красной подсветкой в цветах других Бэтмобилей. А под раздельным передним капотом удобно разместится целый арсенал убийственных гаджетов.