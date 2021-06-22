Грандіозний кабріолет Vision Mercedes-Maybach 6 Concept з'явиться на великих екранах у якості автомобіля супергероя Брюса Уейна, також відомого, як Бетмен.

В листопаді 2022 року DC Comics та Warner Bros планують випустити на екрани ансамблевий фільм Flash, в якому у головного героя Флеша буде компанія із двох Бетменів – у виконанні Бена Аффлека та Майкла Кітона. The Drive повідомляє, що Mercedes-Maybach 6 дістанеться Кітону.

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Наразі режисер Андрес Муск’єтті працює над фільмом у Лондоні, де Собор Святого Павла замінює будівлю суду у всесвіті DC Comics. Грейс Рендольф з Beyond The Trailer отримала знімки, які показують “містера Уейна” на знімальному майданчику поруч з автомобілем. Цей розкішний довгохвостий кабріолет – концепт Mercedes-Maybach Vision 6.

Німецький виробник у 2016 році представив одночасно два шоукари – купе та кабріолет, акцентувавши, що вони ніколи не будуть перетворені на машини для клієнтів, а слугують лише для демонстрації стилістики майбутніх Mercedes-Maybach. Однак у 2021 році про концепт знову вирішили нагадати: минулого літа він став зіркою кліпу Дрейка Laugh Now Cry Later. Щоправда, музичному виконавцю не дозволили справді сісти за кермо, використавши замість цього накладення фону.

У випадку з Бетменом такі примітивні кінотрюки не пройдуть і потрібно буде насправді поїздити на машині, аби відзняти певні кадри чи епізоди. Звісно, без комп’ютерних графіки та спецефектів в екшн-фільмі не обійтись, та класичне натурне фільмування все ще потрібне в кінематографі.

Фото: Mercedes-Maybach Vision 6 / Daimler

На майданчику можна побачити Mercedes-Maybach Vision 6 і він цілком вписується в елегантний образ героя Кітона. Відомо, що у “Флеші” Кітон не буде “головним Бетменом”, оскільки це буде Аффлек. Натомість містер Вейн у виконанні Кітона буде виконувати функцію керівника команди Ніка Ф'юрі та отримає неймовірно круту машину.

Концепт являє собою майже 6-метрове 2+2 купе або 2-місний кабріолет. Шістка у назві – це довжина машини. Електрична силова установка складається з кількох моторів сукупною потужністю близько 750 к. с. Батарея повинна забезпечувати пробіг на одному заряді понад 500 км. Під видовженими капотами Mercedes-Maybach Vision 6 спереду і ззаду розміщено багажні відсіки, причому складаний дах кабріолета забирає небагато простору. Неважко уявити кабріолет з чорним салоном та червоним підсвічуванням у кольорах інших Бетмобілів. А під роздільним переднім капотом зручно розміститься цілий арсенал вбивчих гаджетів.