Концепт від Maybach створений за допомогою та на честь головного дизайнера модного будинку Louis Vuitton та засновника бренду Off-White Верджила Абло.

Компанія Mercedes-Benz та музей сучасного мистецтва Рубелла в Майамі вшанують пам'ять Верджила Абло експозицією унікального шоу-кара Project Maybach. Це позашляхове електричне купе є останнім проєктом, створеним спільно з Абло, який помер від раку кілька днів тому.

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Шеф-дизайнер Daimler Горден Вагенер та Верджил Абло разом працювали над виглядом позашляхового купе Project Maybach. Електрокар отримав фари, що нагадують про “Геландеваген” та пропорції класичного купе з видовженим капотом і зміщеною до корми кабіною. Такі ж пропорції демонстрував і концепт Vision Mercedes-Maybach 6.

Фото: Project Maybach х Virgil Abloh / Daimler

Шоу-кар Project Maybach має усі атрибути справжнього монстра бездоріжжя – захист днища, силові дуги, прожектори, захисний пластик у нижній частині кузову, високий кліренс та пухкі колеса з агресивним протектором шин, зовнішній силовий каркас з труб та багажник на даху. Всередині – сидіння у стилі італійських суперкарах 1970-х років, які розкладаються горизонтально. Поруч із водієм – сокира. Центральна секція передньої панелі трансформується (відео у вбудованій галереї нижче), а з торця у ній закріплений знімний ящик. В капот інтегровані сонячні панелі, які збільшують запас ходу.