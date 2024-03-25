Авто получило едва заметные косметические изменения, а также новую окраску Copper Crest, как и на RX 500h F Performance 2023 года. Стоимость комплектаций автомобиля в среднем выросла от 670 до 2385 долларов.

В салоне новый NX получил два дополнительных порта USB-C на центральной консоли и беспроводную зарядку во всех комплектациях. Также автомобиль оборудовали электроприводом двери багажника, которые Lexus называет "Power Back Door" и системой помощи при парковке с автоматическим торможением.

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Кроссовер все еще доступен с тремя двигателями в четырех версиях: NX 250, NX 350 и гибридные NX 350h и NX 450h+. Базовая версия оборудована двигателем объемом 2,5 литра мощностью 203 л.с., а NX 350 имеет 2,4 литровый турбо мотор на 275 л.с.

Гибридный NX 350h оборудован 2,5-литровым двигателем в паре с двумя электромоторами, что выдает суммарную мощность до 240 л.с. Такая версия ненамного быстрее чем базовый Lexus, но имеет значительно лучший показатель расхода топлива.

Гибридный NX 450h + оснащен более мощными двигателями и большей батареей, благодаря чему совокупная мощность достигает 304 л.с. и способен преодолеть до 60 км исключительно на электричестве. Все версии оснащены восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.

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В Америке стоимость базовой модели Lexus NX 250 начинается от 42 915 долларов, тогда как гибридный вариант NX 450h+ стоит $64 530. Сейчас Lexus NX является одним из самых продаваемых автомобилей бренда – в прошлом году дилеры продали 74 526 единиц, что лучше показателей BMW X3, которых было продано 65 800 единиц.