Lexus ES получит электрические версии

Текущая генерация седана существует с 2018 года. Несмотря на то, что модель не столь успешна, как сестринская Toyota Camry, она также получит обновление. Однако, когда именно состоится презентация новинки пока неизвестно.

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Поговаривают, что это произойдет уже скоро, ведь обновленная Toyota Camry 2025 уже дебютировала. Новые версии ES350h, ES350e и ES500e должны заменить текущие ES250, ES350 и ES300h. В системе маркировки моделей Lexus буква "h" в конце названия обозначает гибриды, "h+" используется для PHEV, а "e" – исключительно для электромобилей.

Вероятно, гибридный ES350h будет использовать гибридную систему AWD, которая установлена на RX350h. Актуальная версия ES300h предлагается только с передним приводом. В то же время ES350e и ES500e будут иметь полностью электрические силовые установки.

Их характеристики пока неизвестны, ведь Toyota и Lexus еще не представили полностью электрические модели на основе архитектуры TNGA-K, на которой, как сообщается, будет основан новый ES.

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Как сообщает AutoGuide, в рассекреченных патентах говорится о том, что ES500e, с высокой вероятностью, станет новой флагманской моделью линейки. Слухи о будущей электрической новинке от Lexus появились еще в 2021 году.

Тогда автопроизводитель поделился тизерным изображением будущей линейки электромобилей. Среди них был роскошный седан среднего размера, который очень напоминал ES, за исключением измененного дизайна передней части.

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По слухам, новинку должны представить уже в 2025 году. К 2030 году Lexus планирует представить электрический вариант каждой из моделей в линейке, а в 2035 стать производитель исключительно электромобилей.