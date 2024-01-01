Lexus ES отримає електричні версії

Поточна генерація седана існує з 2018 року. Попри те, що модель не настільки успішна, як сестринська Toyota Camry, вона також отримає оновлення. Проте, коли саме відбудеться презентація новинки наразі невідомо.

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Подейкують, що це відбудеться вже незабаром, адже оновлена Toyota Camry 2025 вже дебютувала. Нові версії ES350h, ES350e та ES500e мають замінити поточні ES250, ES350 та ES300h. В системі маркування моделей Lexus літера “h” в кінці назви позначає гібриди, “h+” використовується для PHEV, а “e” – виключно для електромобілів.

Ймовірно, гібридний ES350h використовуватиме гібридну систему AWD, яка встановлена на RX350h. Актуальна версія ES300h пропонується лише з переднім приводом. Водночас ES350e й ES500e матимуть повністю електричні силові установки.

Їх характеристики поки невідомі, адже Toyota і Lexus ще не представили повністю електричні моделі на основі архітектури TNGA-K, на якій, як повідомляється, буде заснований новий ES.

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Як повідомляє AutoGuide, в розсекречених патентах йдеться про те, що ES500e, з високою ймовірністю, стане новою флагманською моделлю лінійки. Чутки про майбутню електричну новинку від Lexus з’явились ще у 2021 році.

Тоді автовиробник поділився тизерним зображенням майбутньої лінійки електромобілів. Серед них був розкішний седан середнього розміру, який дуже нагадував ES, за винятком зміненого дизайну передньої частини.

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За чутками, новинку мають презентувати вже в 2025 році. До 2030 року Lexus планує представити електричний варіант кожної з моделей в лінійці, а у 2035 стати виробник виключно електромобілів.