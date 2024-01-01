Lexus презентував розкішний шестимісний мінівен

В лінійці Lexus нова модель посіла місце поряд з чотиримісним LM500h Executive. Новинка отримала розкішний другий ряд сидінь з регулюванням в шести напрямках, електроприводом та вентиляцією.

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Однак, як повідомляє Carscoops, окрім цих опцій також доступні спеціальні знімні сенсорні контролери, за допомогою яких можна змінювати налаштування авто, а самі сидіння виконані з двох видів амортизаційного матеріалу.

Вони також мають підстаканники, журнальну полицю, чи висувний столик, що ховається в підлокітнику. Японський автовиробник повідомив, що він виготовлений з магнію і має м’яку текстуру, що захищена від подряпин.

Lexus вказує, що система авто має 4 стандартні режими – Dream, Relax, Focus і Energize, які автоматично змінюють параметри клімат-контролю, внутрішнього освітлення, положення сидінь й сонцезахисних шторок, аби створити комфортні умови для пасажирів, проте, власники зможуть налаштувати їх також вручну.

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Також пасажири другого ряду матимуть змогу користуватись 14-дюймовим дисплеєм. Він має підтримку HDMI, USB або Miracast й дозволяє дивитись ТБ чи відео.

Третій ряд сидінь позаду більш скромний, адже має механічні налаштування положень сидінь та малу кількість опцій. Lexus каже, що сидіння «м’яко обіймають і підтримують пасажирів». Якщо в третьому ряді немає потреби – його можна скласти чи взагалі прибрати.

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Попереду є підігрів сидінь, проєкційний дисплей, оздоблення з дерева й аудіосистема з 21 динаміком. Пропонується мінівен з колесами 17 чи 19-го розміру, а силова установка являє собою поєднання 2,4-літрового двигуна на передній осі й електродвигуна eAxle на задній. Таким чином мінівен обладнано системою повного приводу. Потужність агрегатів поки не розголошується.