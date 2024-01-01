Lexus додав кросоверу RZ нові комплектації

Lexus оголосив, що нова версія приєднається до лінійки кросовера пізніше цього року. Тоді ж оголосять вартість. Вона має ту ж саму літій-іонну батарею ємністю 71,4 кВт-год й електромотор, що має потужність в 201 к.с.

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Японський автовиробник заявив про динаміку в 8 секунд до першої сотні й запас ходу в 458 км. Водночас повнопривідна версія RZ 450e може подолати лише 438 км шляху. Вона має двигун на задній осі на 101 к.с., що дозволяє їй розганятись до 100 км/год за 5,6 секунди.

Замість електромотора RZ 300e отримав задній підрамник. В усіх інших аспектах ці дві моделі майже ідентичні. Вони мають однакову мультимедійну систему та однаковий пакет опцій активної безпеки.

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Автовиробник також повідомив, що згодом до лінійки приєднається спрощена версія Urban. Вона буде доступна для обох версій й матиме 18-ті колісні диски, які допомагатимуть збільшити запас ходу електромобіля.

Також базова версія Urban матиме іншу інформаційно-розважальну систему з 14-дюймовим екраном, аудіосистемою з 10 динаміками, кермо з підігрівом, клімат-контроль, датчики сліпих зон з системами екстреного гальмування.

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Вартість нових версій оголосять згодом. Як повідомляє Autoevolution, в Великій Британії вартість поточних версій Premium Pack, Premium Plus Pack, Premium Plus Pack Bi-Tone й Takumi починається від $76 218, $80 791, $82 189 й $86 381 відповідно.