Lexus добавил кроссоверу RZ новые комплектации

Lexus объявил, что новая версия присоединится к линейке кроссовера позже в этом году. Тогда же объявят стоимость. Она имеет ту же самую литий-ионную батарею емкостью 71,4 кВт-ч и электромотор, мощностью в 201 л.с.

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Японский автопроизводитель заявил о динамике в 8 секунд до первой сотни и запас хода в 458 км. В то же время полноприводная версия RZ 450e может преодолеть лишь 438 км пути. Она имеет двигатель на задней оси на 101 л.с., что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Вместо электромотора RZ 300e получил задний подрамник. Во всех остальных аспектах эти две модели почти идентичны. Они имеют одинаковую мультимедийную систему и одинаковый пакет опций активной безопасности.

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Автопроизводитель также сообщил, что впоследствии к линейке присоединится упрощенная версия Urban. Она будет доступна для обеих версий и будет иметь 18-е колесные диски, которые будут помогать увеличить запас хода электромобиля.

Также базовая версия Urban будет иметь другую информационно-развлекательную систему с 14-дюймовым экраном, аудиосистемой с 10 динамиками, руль с подогревом, климат-контроль, датчики слепых зон с системами экстренного торможения.

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Стоимость новых версий объявят позже. Как сообщает Autoevolution, в Великобритании стоимость текущих версий Premium Pack, Premium Plus Pack, Premium Plus Pack Bi-Tone и Takumi начинается от $76 218, $80 791, $82 189 и $86 381 соответственно.