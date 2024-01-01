Toyota бесплатно заменит 100 000 неисправных моторов Tundra и Lexus LX бесплатно

Motor1 сообщает, что единственный способ устранить проблему, который нашла Toyota – полная замена двигателя. Отзыв касается 98 568 автомобилей Tundra и 3 524 автомобилей LX600, выпущенных со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года.

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Проблема заключается в остатках мусора, попавшего в двигатель в результате производственных процессов. После исследования дефекта, было обнаружено, что этот мусор может вызвать выход из строя коренных подшипников (так называемых “вкладышей”) коленчатого вала.

Сообщается, что проблема не вызвала ДТП, однако, Toyota получила уже 824 требования по гарантии на двигатель. Автопроизводитель сообщил, что дилеры бесплатно заменят двигатель на всех пострадавших внедорожниках.

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Toyota начнет оповещать владельцев непосредственно до конца июля, однако обеспокоенные владельцы внедорожников всегда могут связаться непосредственно с Toyota для получения более подробной информации.