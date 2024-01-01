Toyota представила новый недорогой кроссовер Starlet Cross

Как передает Фокус, новая модель собирается в Индии и вскоре дебютирует на других мировых рынках. Купе-кроссовер предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

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Узнать Starlet Cross можно по двухэтажной светодиодной оптике и широким колесным аркам. Украшением интерьера является дисплей информационно-развлекательной системы, который может иметь диагональ в 7 или 9 дюймов.

В стандартное оснащение кроссовера входит кондиционер, круиз-контроль и камера заднего вида. Топовый вариант XR имеет бесключевой доступ, климат-контроль, камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло и беспроводную зарядку для смартфонов. Объем багажника модели составляет 308 литров.

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Мощность 1,5-литрового двигателя Toyota Starlet Cross составляет 105 лошадиных сил. Покупателям на выбор доступна 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая КПП. Модель доступна только с передним приводом.